Müllsammler in Park lebensgefährlich verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein 28-Jähriger soll einen ehrenamtlichen Müllsammler in einer Parkanlage in Frankfurt lebensgefährlich verletzt haben und steht deswegen vor dem Landgericht Frankfurt. Dem Mann droht nun eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus - zum Prozessauftakt am Freitag stellte die Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Antrag. Das Opfer liegt seit der Tat im September vergangenen Jahres im Koma. Der 68-Jährige hatte durch die wuchtigen Schläge und Tritte unter anderem eine Hirnhautentzündung erlitten.