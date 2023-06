Müllsammler lebensgefährlich verletzt: Prozessauftakt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Weil er einen ehrenamtlichen Müllsammler in einem Park angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll, steht von diesem Freitag (9.30 Uhr) an ein 28-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt. Dem Mann wird versuchter Totschlag zur Last gelegt - vor der Schwurgerichtskammer geht es dabei auch um eine mögliche Unterbringung in der Psychiatrie.