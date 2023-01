Multimedia-Ausstellung über van Gogh in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eine multimediale Ausstellung mit Bildern des Malers Vincent van Gogh macht in Frankfurt Station. Laut Veranstalter haben 8,5 Millionen Menschen in mehr als 70 Städten weltweit die Show gesehen, in Deutschland etwa in Berlin, Dresden, Köln, Hamburg und Rostock. „Van Gogh Alive“ ist von diesem Freitag an bis 2. Mai in einer alten Fabrik im Stadtteil Heddernheim zu sehen.