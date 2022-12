Museum Ernst: 60 Jahre alter Fächerahorn im Hof gepflanzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Hof des neuen Museums Reinhard Ernst in Wiesbaden ist am Dienstag ein Japanischer Fächerahorn gepflanzt worden. Der 60 Jahre alte Baum ist nach Angaben des Museums drei Tonnen schwer und acht Meter hoch. Er wurde mit einem Kran in den Innenhof gehoben, wo er konzeptuell eine Skulptur des Bildhauers Eduardo Chillida ergänzen soll, wie das Museum mitteilte. Das neue Haus soll 2023 eröffnet werden.