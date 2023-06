Museum Wiesbaden gibt Ahnenschädel an Neuseeland zurück

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Museum Wiesbaden gibt einen konservierten Maori-Ahnenschädel an Neuseeland zurück. Um der Würde des Verstorbenen gerecht zu werden, soll der tätowierte menschliche Schädel heute (13.30 Uhr) bei einer feierlichen Zeremonie an eine neuseeländische Delegation überreicht werden. Der „Toi Moko“ befand sich in einer naturkundlichen Sammlung des 19. Jahrhunderts. Solche Schädel wurden von den Maori zum Andenken an besonders geehrte Ahnen oder als Kriegstrophäe aufbewahrt. Die Maori sind die Ureinwohner Neuseelands.