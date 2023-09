Museum Wiesbaden zeigt Werke des Künstlers HAP Grieshaber

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die großformatigen Holzschnitte des Künsters HAP Grieshaber stehen im Mittelpunkt einer neuen Sonderausstellung im Museum Wiesbaden. In den Arbeiten geht es um große Fragestellungen der Gesellschaft - vom Naturschutz bis hin zu sozialer Gerechtigkeit, teilte das Museum am Mittwoch mit. Die Überblicksschau mit rund 70 Werken startet am Freitag (22. September) und läuft bis zum 21. Januar 2024.