Mutmaßlich mit Waffe verschanzt: SEK-Einsatz

Großkrotzenburg (dpa/lhe) - . Weil er seinen Führerschein nicht herausrücken wollte, mussten sich am späten Mittwochabend Einsatzkräfte des SEK Zugang in die Wohnung eines 42-Jährigen verschaffen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, wurde vermutet, dass der Mann eine Waffe haben könnte. Deshalb und weil er nicht aus seiner Wohnung in Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) kommen wollte, wurde das SEK hinzugerufen.