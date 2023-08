Mutmaßliche Autodiebe nach Einbruch in U-Haft

Marburg/Ebsdorfergrund (dpa/lhe) - . Nach einem Einbruch in einen Gebrauchtwagenhandel in Ebsdorfergrund (Kreis Marburg-Biedenkopf) sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls wird nicht nur gegen die 20, 29 und 31 Jahre alten Männer ermittelt, sondern auch gegen eine 22-Jährige, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Marburg am Montag gemeinsam mitteilten. Bei dem Einbruch in ein Autohaus Ende Juli waren demnach fünf Fahrzeuge gestohlen worden. Einen der Wagen habe die Polizei bereits kurz darauf sicherstellen können, die Fahndung nach den Tätern sei zunächst erfolglos geblieben.