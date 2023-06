Mutmaßliche Automatensprenger festgenommen: Hohe Beute

Die Ermittler vermuten, dass die Festgenommenen auch mit ähnlichen Sprengungen von Geldautomaten in den vergangenen Monaten in Frankfurt, Jünkerath, Bad Homburg, Königstein und Wickede zu tun haben könnten. Ermittlungen gibt es zudem gegen mehrere bislang Unbekannte, die nach der Automatensprengung in der vergangenen Woche die Bankfiliale betraten und Bargeld an sich nahmen, das die Täter bei ihrer Flucht dort zurückgelassen hatten.