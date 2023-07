Mutmaßliche Automatensprengung und Brandstiftung: Anklage

Den Angaben von Mittwoch zufolge soll ein 34-Jähriger und ein 23-Jähriger im Januar 2021 an zwei misslungen Sprengungen von Geldautomaten in Offenbach und Obertshausen beteiligt gewesen sein. So wird dem 34-Jährige vorgeworfen, unter anderem zwei Autos bereitgestellt zu haben, die auf der Zufahrtsstraße zu der Bank in Offenbach als brennende Blockaden eingesetzt werden sollten. Die parallel ausgeführten Sprengungen waren aber aufgrund besonderer Sicherheitsvorkehrungen an den Automaten gescheitert.