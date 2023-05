Mutmaßliche Drogenbande festgenommen: Verdächtiger verletzt

Bad König (dpa/lhe) - . Bei einem Einsatz gegen eine mutmaßliche Drogenhändlerbande sind in Südhessen sechs Verdächtige festgenommen worden. Ein 22-jähriger Verdächtiger sei bei einem Fluchtversuch in Bad König (Odenwaldkreis) von einem Dach gestürzt und habe sich schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor seien der 30-jährige Hauptbeschuldigte und zwei mutmaßliche Komplizen im Alter von 28 und 47 Jahren bei einer Verkehrskontrolle festgenommen worden.