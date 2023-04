Mutmaßliche Falschaussage in Teichprozess

Frankfurt/Marburg (dpa/lhe) - . Im Prozess um drei in einem Dorfteich im nordhessischen Neukirchen ertrunkene Geschwister sollen drei städtische Mitarbeiter falsch ausgesagt haben. Wie das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Freitag mitteilte, wird die mutmaßliche uneidliche Falschaussage der drei Männer nicht vor dem Amtsgericht Schwalmstadt, sondern vor dem Landgericht Marburg verhandelt. Das Gericht gab damit einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft Marburg statt. Das Landgericht hatte den Fall an das niedrigere Amtsgericht delegiert. Diese Entscheidung ist nun aufgehoben.