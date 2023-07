Mutmaßliche Mafia-Mitglieder in Auslieferungshaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Drei mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta befinden sich in Frankfurt in Auslieferungshaft. Sie sollen unter anderem die Einfuhr von Rauschgift zum Weiterverkauf organisiert und gefördert haben, wie das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) am Freitag mitteilte. Dazu sollen sie sich unter anderem in einer Pizzeria im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim getroffen haben.