Mutmaßliche Trickbetrüger in Eschwege gefasst

Vielmehr sei mithilfe einer 62-Jährigen und ihres Ehemanns die Festnahme zweier Tatverdächtiger gelungen, hieß es. Das Ehepaar hatte während des Anrufs eines Telefonbetrügers die Polizei alarmiert und in Absprache mit ihr die angebliche Übergabe von 50.000 Euro in Aussicht gestellt. Ein 35-Jähriger und ein 41-Jähriger konnten so am Übergabeort festgenommen werden. Sie sollen noch am Mittwoch einem Haftrichter in Kassel vorgeführt werden.