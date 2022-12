Mutmaßlicher Bankräuber und Komplizen in Untersuchungshaft

Kleinostheim (dpa) - . Ein Banküberfall in Unterfranken steht vor der Aufklärung. Der mutmaßliche Täter wurde in Hessen durch ein Spezialeinsatzkommando festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Der 20-Jährige kam am Samstag in Untersuchungshaft. Außerdem wurden zwei mutmaßliche Komplizen des Mannes festgenommen.