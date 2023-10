Mutmaßlicher Drogendealer bei Ladendiebstahl gefasst

Kassel (dpa/lhe) - . In Kassel ist bei einem Ladendiebstahl ein mutmaßlicher Drogenhändler gefasst worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 29-Jährige am Mittwochnachmittag von einem Ladendetektiv beim Stehlen eines T-Shirts erwischt und festgehalten worden. Die von dem Bekleidungsgeschäft alarmierten Polizeibeamten hätten bei einer Durchsuchung des Mannes dann ein Pfefferspray sowie Kokain gefunden.