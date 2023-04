Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Laut Bundespolizei wurde nach dem polnischen Staatsbürger international gefahndet. Am Dienstag fassten die Beamten den Mann und seine Ehefrau kurz vor ihrem Abflug in die Dominikanische Republik. Einen Tag zuvor hatten die Beamten einen Hinweis von polnischen Behörden über seine Ausreise erhalten. Seit Sonntag ist der Mann in seinem Heimatland mit Haftbefehl gesucht worden.