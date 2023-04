Mutmaßlicher PKK-Funktionär schweigt zu Prozessbeginn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK steht seit Montag ein 55 Jahre alter Mann vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. In der am ersten Verhandlungstag verlesenen Anklageschrift der Generalstaatsanwaltschaft hieß es, der Angeklagte habe seit Mitte 2019 leitende Funktionen in der als terroristische Vereinigung eingestuften PKK eingenommen.