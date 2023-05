Mutmaßlicher Sexualstraftäter am Flughafen festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter, nach dem mit einem europäischen Strafbefehl gesucht worden war, ist am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Wie die dortige Bundespolizei am Montag mitteilte, war der 24-Jährige von den kosovarischen Justizbehörden nach Deutschland ausgeliefert worden. Der Mann wurde demnach bereits am Freitag festgenommen und später einem Haftrichter vorgeführt.