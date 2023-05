Mutmaßlicher Steuerhinterzieher am Flughafen verhaftet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein mutmaßlicher Steuerhinterzieher ist am Frankfurter Flughafen verhaftet worden. Zwischen 2016 und 2020 soll der 50-Jährige rund drei Millionen Euro am Fiskus vorbeimanövriert haben, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Die spanischen Justizbehörden hatten den 50-Jährigen daher nach Deutschland ausgeliefert. Er kam in Untersuchungshaft. Am Mittwoch und Donnerstag vollstreckte die Bundespolizei zudem elf weitere Haftbefehle.