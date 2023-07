Mutter schildert Veränderung von Ayleen vor ihrem Tod

Gießen (dpa) - . Im Prozess um den gewaltsamen Tod der Schülerin Ayleen hat die Mutter als Zeugin geschildert, wie sich ihre Tochter in den Wochen vor der Tat verändert habe. „Es ist allen aufgefallen“, sagte die 54-Jährige am Mittwoch als Zeugin vor dem Gießener Landgericht. Das Mädchen sei generell sehr schüchtern und zurückhaltend gewesen und „Ärger weitgehend aus dem Weg gegangen“. Seit etwa Mai habe sie lustlos, teilnahmslos und in sich gekehrt gewirkt. Sie selbst habe gedacht, es liege vielleicht an Problemen in der Schule oder mit einem Lehrer, sagte die Mutter. Den Angeklagten habe das Mädchen nie erwähnt.