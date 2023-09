Mutter tötet vermutlich fünfjährigen Sohn und sich selbst

Bad Nauheim (dpa/lhe) - . Eine 49-jährige Frau hat in Bad Nauheim vermutlich ihren fünfjährigen Sohn und sich selbst getötet. Dies hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei am Dienstag mit. Die Leichen der Frau und des Kindes waren demnach am Montagnachmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stadt im Wetteraukreis gefunden worden. Zur Aufklärung der genauen Todesursache habe die Staatsanwaltschaft eine Obduktion veranlasst. Zum Hergang und den möglichen Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben.