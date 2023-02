Mutter von toten Kindern schildert Schläge des Angeklagten

Hanau (dpa/lhe) - . Im Prozess um den gewaltsamen Tod von zwei Kindern hat die Mutter Gewaltausbrüche und Drohungen des wegen Mordes angeklagten Vaters geschildert. Ihr Ex-Mann habe in der Regel ohne Vorwarnung seine Aggressionen ausgelebt und sie immer wieder geschlagen und erniedrigt, wenn etwas nicht nach seinem Willen lief, sagte die Frau laut Übersetzung einer Dolmetscherin am Mittwoch vor dem Hanauer Landgericht. Auch seinen Sohn soll der Mann bei mehreren Gelegenheiten geohrfeigt und die Tochter geschüttelt haben. Die Kinder hätten Angst vor ihm gehabt. Die 38-jährige Mutter tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf und wurde am zweiten Prozesstag als Zeugin befragt.