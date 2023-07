Nabu: Erneut mehr Störche in Hessen

Auf die Vögel lauern Petri zufolge viele Gefahren. So gebe es immer wieder Unfälle an Autobahnen. Andere hätten Plastik oder Gummiringe gefressen und würden eingehen. „Der Unrat ist eine Gefahr für die Tiere.“ Eine weitere Bedrohung seien auch neue Gewohnheiten beim Nestbau. So hätten erste Störche versucht, auf Hausdächern zu brüten - andere bauen die Nester in Bäumen. Eine große Gefahr stellen aber auch Brutplätze auf Strommasten dar. Einige Tiere seien durch Stromschläge gestorben. In einem Fall sei ein ganzes Nest abgebrannt. Dies berge auch die Gefahr wirtschaftlicher Schäden bis hin zum Stromausfall.