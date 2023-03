Nabu: „Katzen-Lockdown“ nicht sinnvoll für Vogelschutz

Oftmals tauche die Haubenlerche vorübergehend an Baustellen auf, wenn der Boden frei liege. So auch in Walldorf in Baden-Württemberg, wo Katzen in einem Teil der Stadt vom 1. April bis Ende August nicht aus dem Haus dürfen. Wie in diesem Fall könne ein „Katzen-Lockdown“ vereinzelt hilfreich sein, wichtiger sei allerdings der Erhalt von Rohböden - beispielsweise in Gewerbegebieten oder in der Umgebung von Pferdehöfen. „Es braucht eine Kooperation mit Unternehmen und landwirtschaftlichen Gehöften“, sagte Petri.