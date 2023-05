Nabu ruft zu Vogel-Zählaktion auf: Gebäudebrüter im Fokus

Wetzlar (dpa/lhe) - . Naturfreunde in Hessen sind am nächsten Wochenende (12. bis 14.5.) wieder dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel in ihrem Garten zu zählen und zu melden. Schwerpunkt der diesjährigen Mitmachaktion „Stunde der Gartenvögel“ liegt auf Gebäudebrüter, wie der Naturschutzbund (Nabu) Hessen am Montag in Wetzlar mitteilte. Diese Vogelart nutze neben Gärten und Parks auch Gebäude als Ort zur Familiengründung. Dazu gehörten etwa Haussperling, Rauchschwalbe, Mauersegler und Turmfalke.