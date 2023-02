Nach Abseilaktion auf A5: Prozess gegen Klimaaktivisten

Am ersten Verhandlungstag äußerten sich die Angeklagten nicht zu den konkreten Vorwürfen, sondern lediglich zu allgemeinen umweltpolitischen Themen. Nach der Aktion waren sie kurzzeitig in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft ist aufgrund der massiven Folgen von einer „besonders schweren Nötigung“ auszugehen. Den Vorwurf eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erhebt die Anklage dagegen nicht. Dazu fehle es an einer konkreten Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers, so der Anklagevertreter.