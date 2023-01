Nach Ausritt vermisste Reiterin tot aufgefunden

Im Zuge der kurz darauf eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffel, konnte das Pferd am späten Donnerstagabend in einem Waldstück zwischen den Modautaler Ortsteilen Webern und Brandau lokalisiert werden. Von der Reiterin und ihrem Hund fehlte zu dem Zeitpunkt aber noch jede Spur, wie es hieß. Am frühen Freitagmorgen wurde die vermisste Frau dann in dem Waldstück in Lützelbach tot aufgefunden.