Nach Ausschreitungen: Stadionverbote für Frankfurt-Fans

Gelsenkirchen (dpa) - . Nach den Ausschreitungen beim Bundesligaspiel auf Schalke sind zwölf Fans von Eintracht Frankfurt mit Stadionverboten belegt worden. Die Verbote gelten für ein bis zwei Jahre und auch schon für das am Samstag stattfindende DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig in Berlin, wie die Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch mitteilte.