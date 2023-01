Nach Bobic-Aus setzt Hertha alles auf den Berliner Weg

Berlin (dpa) - . Kay Bernstein bat um Verständnis für seine Nervosität nach emotional aufreibenden Stunden beim Krisenclub Hertha BSC. „Das ist meine erste Pressekonferenz in der Form“, sagte der 42 Jahre alte Vereinspräsident - und die hatte es in sich. Der Unternehmer, der seit den 1990er-Jahren zu den treuesten Fans des Hauptstadtclubs gehört, musste am Sonntag die überraschende Trennung von Geschäftsführer Fredi Bobic am Vortag erklären, was nur in Grundzügen gelang. Dafür bekam Trainer Sandro Schwarz das Vertrauen ausgesprochen, und eine Lösung für die Bobic-Nachfolge wurde auch präsentiert.