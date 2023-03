Nach Bombenfund: 17.000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Hanau (dpa/lhe) - . Nach dem Fund einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe in Hanau müssen rund 17.000 Menschen am Sonntagmorgen ihre Wohnungen verlassen. Mit der Evakuierung eines Krankenhauses und der vier Seniorenwohnheime werde bereits am Samstag begonnen, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag. Für die betroffenen Bürger des Stadtteils Nordwest werde mindestens eine große Turnhalle als Aufenthaltsort bereit gestellt.