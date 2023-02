Nach Bootsunfall auf Lahn läuft Suche nach vermisstem Jungen

Dautphetal (dpa/lhe) - . Nach einem Bootsunfall auf der Lahn in der Gemeinde Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) wird ein Junge vermisst. Derzeit werde zwischen den Ortsteilen Friedensdorf und Buchenau mit einem Großaufgebot nach ihm gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Gießen. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. Weitere Details zu dem Bootsunfall waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.