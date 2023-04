Nach Brand: Gefangene können noch kein Fernsehen schauen

Darmstadt (dpa/lhe) - . Nach einem Feuer in einem Technikraum im Gefängnis in Darmstadt können die Häftlinge noch nicht wieder Fernsehen schauen. „Auf den Steckdosen der Hafträume ist noch kein Strom“, teilte das hessische Justizministerium am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Inzwischen funktioniert die Anstaltsküche wieder, so dass die Warmverpflegung gewährleistet ist; gestern (Montag) gab es nur kalte Verpflegung“, ergänzte die Landesbehörde in Wiesbaden.