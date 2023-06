Nach Brandserie: Vier mutmaßliche Täter festgenommen

Darmstadt (dpa/lhe) - . Nach einer Brandserie in Südhessen mit einem Schaden von mehreren Millionen Euro hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Gegen die Männer im Alter von 18, 22, 23 und 25 Jahren sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Dienstag mit. Sie sollen unter anderem im Mai eine Papierfabrik in Darmstadt angezündet haben, rund 2000 Kubikmeter gepresste Papierballen standen in Flammen. Erst nach Tagen konnte der Brand gelöscht werden.