Nach Dauerregen weiter Hochwasser: Entspannung erwartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Dauerregen der vergangenen Tage hat in Hessen für gestiegene Fluss-Pegelstände und teils geflutete Uferbereiche gesorgt. Die Hochwasserlage sollte am Sonntag örtlich vorerst anhalten, sich langsam aber wieder entspannen, sagte eine Sprecherin des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden am Sonntag. In der Nacht auf Sonntag verzeichnete das HLNUG laut Mitteilung 31 erreichte Meldestufen, darunter einmal Meldestufe drei in Südhessen, sowie sechsmal die Meldestufe zwei im Fulda-, Kinzig- und Lahngebiet.