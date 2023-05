Nach der letzten schriftlichen Abiturprüfung wird gefeiert

In Frankfurt feiern die Abiturientinnen und Abiturienten traditionell im Grüneburgpark. Die Stadt Frankfurt bereitete sich auf Hunderte Feiernde in dem Park im Stadtteil Westend vor. In den vergangenen Jahren war die große Abi-Party mit ausgelassener Stimmung, Musik und Alkohol verbunden. Die Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“ unterstützte die Feier mit mobilen Toiletten. Außerdem übernehme sie die Kosten der Reinigung, teilte die Stadt mit. „Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt leider, dass die Partygäste trotz aller Bemühungen sämtlicher Behörden den Park vermüllt hinterlassen.“