Nach Drohschreiben Durchsuchungen und Sperrungen in Marburg

In dem Stadion wollte die muslimische Gemeinde das traditionelle Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan feiern. Schätzungen zufolge wollten rund 2000 Menschen an der Veranstaltung teilnehmen. Die Schreiben waren nach Polizeiangaben per Post bei der Stadt Marburg, der „Oberhessischen Presse“ und mehreren Behörden eingegangen. Der Polizeieinsatz war daraufhin am Freitagmorgen angelaufen und die Veranstaltung wurde unterbrochen, um zu klären, ob tatsächlich eine Gefahr bestand. Rund 50 Beamte seien im Einsatz gewesen. Sie sperrten Straßen ab und leiteten den Verkehr um. Zudem sei in Absprache mit dem Organisator ein Teil der Veranstaltung vorübergehend örtlich verlegt worden, damit der ursprüngliche Versammlungsort durchsucht werden konnte.