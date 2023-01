Nach Eilantrag: Einsatz in Fechenheimer Wald ausgesetzt

Neben dem Verfahren am Frankfurter Verwaltungsgericht ist noch ein Verfahren beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel anhängig. Die Entscheidung des VGH über einen Eilantrag der NaturFreunde Deutschlands stand am Nachmittag zunächst noch aus. Die Organisation fordert einen Aufschub der Rodung im Zusammenhang mit dem geschützten Eichenheldbockkäfer. Der Eilantrag richte sich gegen das Land Hessen, vertreten durch das hessische Wirtschaftsministerium, teilte ein VGH-Sprecher auf Anfrage mit. An dem Verfahren sei zudem die Autobahn GmbH des Bundes beteiligt.