Nach Einladung im TV: Scholz besucht hessische Schreinerei

Mühlheim (dpa) - . Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Freitag bei seinem Besuch in Hessen einer Einladung zu einer mittelständischen Schreinerei in Mühlheim am Main gefolgt. Bei einer Wahlsendung im Herbst 2021 hatte Scholz auf eine Frage des Inhaber Wolfgang Kramwinkel gesagt: „Ich will gerne sehen, wie ihr Betrieb funktioniert.“ Daraufhin hatte der Handwerksmeister ihn in sein Unternehmen in südhessischen Kreis Offenbach eingeladen.