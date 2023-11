Nach Einsturz von Kirchendach Ursache unklar

Das Dach der in der Innenstadt gelegenen katholischen Kirche war am Montagmittag auf gesamter Länge eingestürzt. Währenddessen hatte sich ein Mann als Aufsichtsperson in dem Gebäude aufgehalten. Er befand sich in einem Bereich, in dem das Dach nicht bis auf den Boden durchgebrochen war. Der Mann habe einen Schock erlitten, sei körperlich aber unversehrt, sagte Bartmann. „Wir sind sehr betroffen über das, was hier geschehen ist, im zweiten Moment aber auch dankbar, dass niemand unmittelbar zu Schaden gekommen ist“, betonte Gerber.