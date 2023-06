Nach EM-Aus 2022: Nüsken hofft auf WM-Teilnahme

Die DFB-Spielerinnen treffen vor der WM noch am Samstag (18.15 Uhr/ZDF) in Offenbach auf die Auswahl Vietnams und am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) in Fürth auf Sambia. Danach wird Voss-Tecklenburg das endgültige, 23 Spielerinnen umfassende WM-Aufgebot benennen. Neben Nüsken stehen mit Laura Freigang, Nicole Anyomi, Sara Doorsoun, Sophia Kleinherne, Stina Johannes und Carlotta Wamser weitere Frankfurterinnen im vorläufigen Kader.