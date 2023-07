Nach Entführung aus Hessen ins Saarland: Männer angeklagt

Hintergrund der Tat sollen der Anklage zufolge finanzielle Streitigkeiten aus Drogengeschäften gewesen sein. Von dem entführten Mann wurde demnach eine Summe in sechsstelliger Höhe gefordert. Bei einem Treffen Ende Januar in Neu-Isenburg bei Frankfurt soll der damals 41-Jährige zunächst geschlagen und dann in einem Auto nach Saarbrücken gebracht worden sein. Dort wurde er laut Anklage in einer knapp vier Grad kalten Kühlkammer im Keller einer Bar auf einen Stuhl gefesselt, geschlagen und dann zurückgelassen. Er konnte sich befreien. Von Rettungskräften wurde er in eine Klinik gebracht.