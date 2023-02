Nach Faesers Nominierung: SPD berät über Wahlprogramm

Am Freitag hatten die Parteigremien der hessischen Sozialdemokraten einstimmig entschieden, mit ihrer Landesparteichefin Faeser an der Spitze in den Landtagswahlkampf zu ziehen. Am Samstag nun sollen weitere Weichen auf dem Weg gestellt werden, der die SPD erstmals seit 1999 wieder die Wiesbadener Staatskanzlei bringen soll. Beim geplanten Parteitag der hessischen SPD am 17. Juni in Hanau muss dann noch die Landesliste aufgestellt werden.