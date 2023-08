Nach Fenstersturz von Kleinkind dauern Ermittlungen an

Offenbach (dpa/lhe) - . Nach dem Sturz eines Kleinkindes aus dem fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Offenbach dauern die Ermittlungen an. „Wir gehen weiterhin von einem tragischen Unglücksfall aus“, sagte eine Sprecher der Polizei am Dienstag. Der vierjährige Junge werde im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt.