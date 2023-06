Nach Geburten-Rekord: Wieder weniger Babys zur Welt gekommen

Die meisten Säuglinge in Hessen kamen 2022 im August zur Welt (5286), gefolgt von Juli (5241) und Mai (5222). Viele können an einem einprägsamen Datum Geburtstag feiern, denn der 22. eines Monats war der häufigste Tag, an dem Kinder 2022 das Licht der Welt erblickten (2013 Babys). Die meisten Geburten an einem Tag gab es 2022 in Hessen am 23. September (207), die wenigsten am 31. Dezember (91).