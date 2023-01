Nach gewaltsamem Tod zweier Kinder: Vater vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann die Kinder am 11. Mai vergangenen Jahres abpasste, als sie die Wohnungstür öffneten und zur Schule gehen wollten. Die Mutter habe früh morgens die Wohnung verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Laut Anklage soll der Vater seine Tochter auf ein Bett gedrückt, ihr mit einem scharfen Gegenstand in den Hals geschnitten und sie so schwer verletzt haben, dass sie starb.