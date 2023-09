Nach Kennzeichen-Diebstahl: Paar festgenommen

Homberg/Wolfhagen (dpa/lhe) - . Nach dem Diebstahl mehrerer Kennzeichen ukrainischer Fahrzeuge in Nordhessen hat die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter festgenommen. Es handle sich um einen 20-Jährigen aus Homberg/Efze und dessen 17-jährige Freundin aus Wolfhagen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihnen wird zudem vorgeworfen, einige ukrainische Wagen zerkratzt zu haben. Der junge Mann habe angegeben, aus Frust gehandelt zu haben, da die Autos nicht umgemeldet würden und „umsonst“ herumfahren dürften. Nach der Festnahme am Dienstagabend fanden die Beamten in den Wohnungen sowie in einem Auto mehrere gestohlene Kennzeichen.