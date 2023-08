Nach Lastwagenunfall an Eisenbahnbrücke: Reparatur beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Über einen Monat nach einem Lastwagenunfall an einer wichtigen Eisenbahnbrücke in Frankfurt werden am Montag die Reparaturarbeiten beginnen. „Ziel ist, dass schnellstmöglich die ersten Züge über das erste von drei Gleisen wieder rollen können“, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Es gebe derzeit weiterhin Verzögerungen in Teilen des Fernverkehrs.