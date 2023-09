Nach Lkw-Unfall an Eisenbahnbrücke: Fernverkehr planmäßig

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Etwa eineinhalb Monate nach einem Lastwagenunfall an einer Eisenbahnbrücke in Frankfurt rollt der Fernverkehr der Deutschen Bahn wieder planmäßig über die Brücke an der Mörfelder Landstraße. Die Reparatur des ersten von drei betroffenen Brückenteilen sei abgeschlossen, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstag mit. Ein Gleis zum Frankfurter Hauptbahnhof sei somit wieder befahrbar.