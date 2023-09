Nach Lkw-Unfall: Bahnbrücke im Oktober wieder voll befahrbar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die bei einem Lkw-Unfall beschädigte Eisenbahnbrücke in Frankfurt soll ab dem 1. Oktober wieder komplett befahrbar sein. Am Samstag wurde das zweite von insgesamt drei betroffenen Gleisen freigegeben, wie die Deutsche Bahn (DB) am Samstag mitteilte. Damit fahren die Linien RB 58 und RE 59, die bislang in Frankfurt Süd wenden mussten, wieder regulär zwischen Frankfurt Süd und Rüsselsheim, wie es hieß. Der Fernverkehr rolle bereits seit dem 7. September wieder über die Gleise auf dem ersten reparierten Brückenteil.